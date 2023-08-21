Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ağustos 2023 17:06
Twitter'da memurlara hakaret eden hesap !!!

İsmi: OLİVİA ( @avicenna_Razi)

Sürekli memurlar aleyhine çalışan bir hesap . Memur senin %70 talebini sanki ülkeyi satın alıyormuşçasına lanse edip provokatör paylaşımlar yapıyor. Bu tür kişileri sosyal medyada memurların linç etmesi lazım. Son karar sizlerin.


seaaa
Şef
21 Ağustos 2023 18:05
emin misin 2 takipçisi var ve hiçbiriyle paylasmamis

serkanguney12
Aday Memur
21 Ağustos 2023 18:41

Olivia dediğin hesap troll hesabı karaktersiz kişiliksiz bi yapinin parçası . Zaten haysiyeti olsaydı trollluk yapmazdı para için parayla havlayan köpeğin biri

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