Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Ağustos 2023 17:20
Eğitim durumu olan yere alt bölge

Eğitim durumu ile gittiğimiz ile eski görev yerini baz alarak alt bölge tayini iseyebilir miyiz 5 yıl fiili süreyi beklemeyip kadroyu oraya aldırmak için


lDeimosl
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 17:34

2 yıl dolduktan sonra alt bölge de istenir, iller arası da istenir.


wrosper
Aday Memur
21 Ağustos 2023 18:25

Peki hocam bı sorum daha var gittiğimiz il C veya D grubunda ise mazeret bitse dahi kişi talep ederse yerinde bırakılabilir ibaresi var Gideceğim yer D grubunda 1 sene okuduk kayıt silindi kalmak için talepte bulunursak kalabilir miyiz

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