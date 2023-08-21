Üniversitede akademisyen olabilme

Öncelikle bunun pek çok parametresi var. Akademisyen olabilmeniz için lisansüstü eğitim almanız gerekir. Lisans mezunu olduğunuza göre alanınızda (yani kimya alanında) bir yüksek lisansa başlamalısınız. Bunun için önce ALES'e ve bununla birlikte YDS ya da YÖKDİL sınavlarından birisine girerek puanlar almanız gerekiyor. Bu puanlar ile yüksek lisansa başvuracaksınız, tabi kadroya girerken de bu puanlar gerekecek.

Bir yüksek lisans kazandınız diyelim. Yüksek lisans okuyorken (yani öğrenci iken) araştırma görevlisi kadrolarına başvuru yapabilirsiniz ancak yaşınızın 35 yaşından ufak olması gerekiyor. 35 yaş üzerini araştırma görevlisi kadrosuna almıyorlar. Bu şart mevcut. Araştırma görevlisi ders vermez, bölümü asiste eder. Görevlerine internetten araştırararak ulaşabilirsiniz.

Eğer öğretim görevlisi olmak istiyorsanız, Tezli Yüksek Lisans'ı bitirmeniz şart. Bitirdikten sonra öğr gör kadrolarına başvuru yapabilirsiniz.

Kadrolara ve lisansüstü eğitime girişlerde ALES ve YDS/YÖKDİL puanlarınızın yanında lisans mezuniyet puanı da önemlidir. Özellikle arş gör alımlarında %30 etkililiği vardır. Puanınız evet ne yazık ki düşük. Ancak bu olamazsınız anlamına gelmiyor.

2.5 üzeri olacak diye bir şeyde hayatımda duymadım, böyle bir şartla da karşılaşmadım. Başvurabilirsiniz.

Ancak bütün bunların üzerine benim size tavsiyem, MEB'de kalmanız ve öğretmen olarak devam etmeniz olacaktır :)