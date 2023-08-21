Okulun Onay sistemine Düşmeyen Tecih

Hocalarım bu gün eş durumu il dışı Tercih yaptım. Okulum onaylanması için sistemde görünmediğini söylüyor. tercih yapıp onayladığımdan eminim fotoğrafını da aldım böyle bir şey olması mümkün mü, telefisi var mı ?

Hocalarım bu gün eş durumu il dışı Tercih yaptım. Okulum onaylanması için sistemde görünmediğini söylüyor. tercih yapıp onayladığımdan eminim fotoğrafını da aldım böyle bir şey olması mümkün mü, telefisi var mı ?