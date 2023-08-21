Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 18:22
Okulun Onay sistemine Düşmeyen Tecih
Hocalarım bu gün eş durumu il dışı Tercih yaptım. Okulum onaylanması için sistemde görünmediğini söylüyor. tercih yapıp onayladığımdan eminim fotoğrafını da aldım böyle bir şey olması mümkün mü, telefisi var mı ?

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