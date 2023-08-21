Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 18:31
Sanat düşmanı olanlar insanlıktan nasibini almamış olanlardır.

Sanat, sevgi doğurur. Zamanımızda artık o gerçekliğini yitirmiş hakiki sevgiyi hem de. Sıradan, basit, boş hayatlarda yer bulamaz kendisine. Çünkü oralarda bir tanımı yoktur. O zihinlerde boşluktadır. O zihinlerdeki her şey gibi. Çünkü akla dayalıdır, zekanın gücüne inanır. Dolayısıyla boş bir levhada varlığının da bir kıymeti yoktur. Halbuki vicdan muhasebesinde hesapların açık vermemesi için anahtar bir yoldur sanat. Hayata anlam katar, kişinin o hayattaki varlığını tüm yönleriyle sorgulamasını sağlar. Emek kavramının kağıt üzerinde değil, lafta değil, gerçekte nasıl vücut bulması gerektiğini insana öğretir. "Uzun İnce Bir Yol" üzerinde giderken her adımının önemini sana "en ince" haliyle hatırlatır. Bilginin değerini gerçek insanın değeriyle özdeşleştirir. Bu değerler sayesinde insanın gelişimine en büyük katkıyı verir. Yaşamın öylesine basit bir olgu olmadığı gerçeğini, bu yaşamın hakkıyla yerine getirilmesi gerektiğini duygu ve düşüncelere hitap ederek dile getirir. İstediği kadar bilimsel gelişmişlik olsun eğer bir toplumda sanatsal iletişim yoksa her şeyin koca bir boşluktan ibaret olduğunu pek çok yönden gözler önüne serer. O yüzden bir taraftan akla hizmet ettiği için de hiç sevilmez. Çünkü sanat tek düzelik nedir bilmez. Renklerin gücüyle şekillenir. Seslerin ahengiyle dile gelir. Karanlıklardan beslenmez. Beslenenleri dışlar ve ayıplar. Çünkü birbirini dinlemeyenden, anlamayandan, umursamayandan haz almaz. Onlarla hiç işi de olmaz. Çünkü sanat dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olması adına vardır. Çıkarcı, bencil, hırsız, vicdansız, ahlaksız insan müsveddelerinin hayatlarına uğramaz. Uğrasa da oralarda kalmaz, kaçar, kendisine sığınır, sonra ardına bile bakmaz. Kısacası sanat her şeydir. İnsanlıktan nasibini almamış olanlara değil, gerçek insanların yaşamlarına dokunur ve sadece onlara değer katar.


Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 18:36

Güzel ifade etmişsiniz hocam tebrik ederim, burada böyle derinlik sahibi kişiler görmek beni mutlu etti:))


Pelinin
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 18:38

Ben de istiyorum ki sanat konuşalım edebiyat konuşalım ama malesef burada yok öyle paylaşım yapabileceğim bir üye

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