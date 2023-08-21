Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Ağustos 2023 18:45
Eş ve Nas tayini

Arkadaşlar simdiz nas tayinleri durduruldu. Acaba personel yetersizliği gosterilip göndermeme durumu olur mu ?


ınfazk
Aday Memur
21 Ağustos 2023 18:47
durduruldu derken ?
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Gys yazi isleri müdürlüğüAdalet Çalışanları Birlik Olma VaktiCezaevi gys sonucİstifa sonrası tayinİlave 1 derece hakkındaSürekli tayin yazmaktan ikaz yedim2023 ünvan değişikliği Tekstil MühKonya ceza infaz kurumları kampüsüYeni açılacak cezaevleriKapalı cezaevinden açık ceza evine naklen geçiş

Sözlük

kelimeleri yanlış yazmak 3 Kendini zebani zanneden gençler. 5 ona küçük sürprizler yapın 2 kaza 1 link juice 1 memurlar.netten mesaj almak 5 yozgat 2 yetmişlik hırsız dede 1 tavla 15 lepismatidae 1

Son Haberler

MEB, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemlere dair genelge yayımladıAksaray'da 1 kişiyi öldürüp, 3 kişi yaralayan zanlı tutuklandıÇocuk gelişimi ve eğitimi öğrencileri anaokullarında ve anasınıflarında öncelikli olarak staj yapabilecekErzurum'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldüDanimarka Maslahatgüzarı ve Hollanda Elçi-Müsteşarı, Dışişlerine çağrıldı

Editörün Seçimi

Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalım