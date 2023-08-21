Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Ağustos 2023 18:47
Batı batı tayini nasıl oluyor

İl merkezi 6 yıl olan bir ilin, görev süresi 5 yıl olan bir ilçesine tayin oldum. Mazeretsiz olarak batıdan batıya 5 yıl dolduğunda gidebilir miyim? Kimisi diyor yeni yönetmelikte il merkezi süresini tamamlaman lazım. Ayrıca bir sorum da şu; görev süresi bitiminde tek tercihle istediğimiz ile gidebilir miyiz? Olumsuz olma durumu oluyor mu

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