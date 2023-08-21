Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Ağustos 2023 19:04
Kadroludan Sözleşmeliye Geçiş Hk.

Sözleşmeliden Kadrolu Olma Hk.

Arkadaşlar öncelikle merhabalar;

Ben 16 Ocak 2023 tarihinde sözleşmeli olarak göreve başladım. Kadro ise 3 yıl görev yaptıktan sonra veya 3. yılın sonunda kadroya geçeceğiz. Tarih konusunda arkadaşlarla anlaşamadık. Kimi arkadaşımız 17 Ocak 2026 girdiğim zaman yani 3 yıl +1 gün görev yaptığım zaman kadroyu hak ettiğimi söylerken bazıları ise 3. yılın sonunda yani 4 yıl+1 gün görev yaptığım zaman kadroyu hak ettiğimi söylüyor arada 1 yıl oynuyor. Tarih konusunda yardımcı olacak varsa şimdiden teşekkür ederim. Eğitimimle alakalı özel bir durum anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum.

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Sözlük

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