KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


21 Ağustos 2023 19:19
Msb mülakat sonuçları
Arkadaşlar msb şubat ve martta mülakat oldu ama hala sonuçlar açıklanmadı. Bilgisi olan yazabilir mi? Daha ne kadar bekliycez?

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