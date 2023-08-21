Msb mülakat sonuçları

Arkadaşlar msb şubat ve martta mülakat oldu ama hala sonuçlar açıklanmadı. Bilgisi olan yazabilir mi? Daha ne kadar bekliycez?

Arkadaşlar msb şubat ve martta mülakat oldu ama hala sonuçlar açıklanmadı. Bilgisi olan yazabilir mi? Daha ne kadar bekliycez?