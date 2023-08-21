Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Ağustos 2023 19:21
Muvazzaflıktan memurluk
Merhaba. Konu ile ilgili yalnızca bilgisi olan yazarsa sevinirim. Muvazzaf personelken disiplinsizlik nedeni ile ceza puanını dolduran ve bu şekilde TSK dan ilişiği kesilen bir kişi KPSS'den memur olarak atanabilir mi ? Herhangibir bekleme süresi var mı ? Veya genel anlamda kamu kurumlarına girişte kısıtlayıcı bir hüküm var mı ? Tecrübesi olan bilgisi olan yazarsa sevinirim.

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