Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


21 Ağustos 2023 19:25
Yurtdışı hayalim gerçek oldu. Teşekkürler Worldjob ailesi

Sonunda gidiyorum ahali. Uzun araştırmalar ve denemeler sonucunda Hollanda'da bir hastaneden kabul aldım. 2,5 ay süren bu süreç de her gün olmayacak mı acaba diye düşünsemde mutlu sona ulaştım. theworldjob.com türk girişimciler tarafından yapılmış bir iş bulma sitesi buradan başvuru yaparak buldum hastaneyi şansınızı denemenizi tavsiye ederim.

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