Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Ağustos 2023 20:30
ilişik kesme
Normal şark atama döneminde en son ne zaman ilişik kesiliyor ağustos sonu mu bilgisi olan var mı

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