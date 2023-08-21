Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


21 Ağustos 2023 21:31
Mahalli İdare 9/1 memur aylık kazancı hakkında

Arkadaşlar belediye memurluğu sizce nasıl?

9/1 Mahalli İdare memuru aylık toplam kazancı ortalama ne kadardır ?

Bu konuda deneyimli arkadaşlarımız varsa ve aydınlatırsanız memnun olurum.Teşekkürler .

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