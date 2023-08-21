Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


21 Ağustos 2023 21:36
2023 isteğe bağlı nakil sonuçları..
Başkanlığın isteğe bağlı yer değişikliği ilanında bugün sonuçların yerleştirmelerin açıklanacağı yazıyor. dibbys ikys ye girince hala aciklanan bir yerlestirme sonucu yok.neden böyle bekletiliyoruz bilgisi olan var mı?

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