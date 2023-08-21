Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 21:36
İlk defa yönetici atama takvimi ve süreci

Arkadaşlar önce müdür olmak isteyenler mi tercih yapıyor? Sonra müdür başyardımcısı şeklinde mi gidiyor? Yoksa hepsi aynı anda mı tercih yapıyor? Bunlar neticelendikten sonra bunların boşalan kadroları müdür yardımcılığı için açılıyor mu?


fuzuli-i sani
Şef
21 Ağustos 2023 21:47

Diyelim birisi şuanda müdür yardımcısıdır. Başka bir okula müdür olarak gitti onun boş kadrosu ilk defa müdür yardımcısı olmak isteyenlere açılacak mı?


tonya61
Aday Memur
21 Ağustos 2023 21:49
Maalesef açılmıyor hocam.
fuzuli-i sani, 48 dk. önce

Diyelim birisi şuanda müdür yardımcısıdır. Başka bir okula müdür olarak gitti onun boş kadrosu ilk defa müdür yardımcısı olmak isteyenlere açılacak mı?

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