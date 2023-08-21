Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


21 Ağustos 2023 22:01
Bi bakın lütfen çok önemli bir sorum var

Herkese iyi günler, ben bi üniversitede 4b temizlik personeliyim bizi aldılar ama biraz bütçeye ödemelere ağır gelmişiz bu yüzden artık işçi alacaklarmış. İlk ve son olduk yani anlayacağınız. Sorum şu bizi çalışmaya devam edersek başka bi göreve mi çekerler yoksa işçilerle çalışmaya devam mı ederiz?

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