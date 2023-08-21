Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


21 Ağustos 2023 22:03
Yhs kaldırılıyor
Yhs neden kaldırılması isteniyor. Bilmediğim için soruyorum bu unvanın nasıl zararları var kalkmadı durumunda bu ünvanda çalışanlar hangi unvanı alır nasıl bir rahatlama olur cevaplarsanız sevinirim

murat_326
Şube Müdürü
21 Ağustos 2023 22:09

Ben de farklı bir şey soyleyecegini zannettim

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