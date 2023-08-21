Yhs kaldırılıyor

Yhs neden kaldırılması isteniyor. Bilmediğim için soruyorum bu unvanın nasıl zararları var kalkmadı durumunda bu ünvanda çalışanlar hangi unvanı alır nasıl bir rahatlama olur cevaplarsanız sevinirim

Yhs neden kaldırılması isteniyor. Bilmediğim için soruyorum bu unvanın nasıl zararları var kalkmadı durumunda bu ünvanda çalışanlar hangi unvanı alır nasıl bir rahatlama olur cevaplarsanız sevinirim