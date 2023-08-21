Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 22:27
Çok önemli

https://www.memurlar.net/haber/882136/meb-bir-sinifta-olmasi-gereken-en-az-ogrenci-sayisi-ile-en-fazla-ogrenci-sayisini-acikladi.html ise bazı İmam hatip ortaokularında kız ve erkek öğrenciler ayrı sınıflarda eğitim görmekte olup şube sayısı nasıl belirleneceği ile ilgili bir resmi yazı bir yönetmelik var mı. Şöyleki 15 kız 14 erkek varsa nasıl 2 şube açılabilir, 5.sınıfa kayıt 32 kız 31 erkek varsa bazı müdürler 2 bazıları 3 şube açılabilir diyor. İmam hatip te ise kızları ayrı erkekleri ayrı hesaplayıp 4 şube açıyor. Kim neye göre karar veriyor

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