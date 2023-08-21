Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Ağustos 2023 22:28
ATT ve Paramedik

Arkadaşlar bir sorum olacak net şekilde cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim.Att veya paramedik devlet Hastanesi'nde Yoğun Bakım da calışabilirmi çalışma yetkisi var mı?

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