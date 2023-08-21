Harcırah ve tazminat hakkında bilgisi olan var mı ?

Arkadaşlar görevlendirme gördüğümüz yerde hem o bölgenin tazminatını hemde günlük harcırahımızı alabilir miyiz ? Burada sadece bir tanesini alabilirsiniz deniliyor bilgisi olan var mı ?

Arkadaşlar görevlendirme gördüğümüz yerde hem o bölgenin tazminatını hemde günlük harcırahımızı alabilir miyiz ? Burada sadece bir tanesini alabilirsiniz deniliyor bilgisi olan var mı ?