Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Ağustos 2023 22:33
Harcırah ve tazminat hakkında bilgisi olan var mı ?
Arkadaşlar görevlendirme gördüğümüz yerde hem o bölgenin tazminatını hemde günlük harcırahımızı alabilir miyiz ? Burada sadece bir tanesini alabilirsiniz deniliyor bilgisi olan var mı ?

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