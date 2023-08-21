KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


21 Ağustos 2023 23:01
İkinci üniversite

Arkadaşlar merhaba ben Atatürk üniversitesi Sosyal hizmet Lisans bölümünü kazandım .Kayıt yaptırmayıp zaten Lisans hemşirelik bölümü mezunu olduğum için Anadolu üniversitesinin Lisans sosyal hizmet bölümüne kayıt yaptırabilir miyim bilgisi olan cevap yazarsa sevinirim

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