Mesai ücretleri yerlerde arkadaşlar.Buna neden ses çıkaran yok işçinin 100 lira aldığı yerde 30 lira nedir yani buna kim ses çıkaracak niye bu kadar her şeyden tırsar olduk.Bu nedir ya yazık günah gerçekten

Mesai ücretleri yerlerde arkadaşlar.Buna neden ses çıkaran yok işçinin 100 lira aldığı yerde 30 lira nedir yani buna kim ses çıkaracak niye bu kadar her şeyden tırsar olduk.Bu nedir ya yazık günah gerçekten