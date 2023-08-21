Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Ağustos 2023 23:10
Mesai ücretleri
Mesai ücretleri yerlerde arkadaşlar.Buna neden ses çıkaran yok işçinin 100 lira aldığı yerde 30 lira nedir yani buna kim ses çıkaracak niye bu kadar her şeyden tırsar olduk.Bu nedir ya yazık günah gerçekten

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