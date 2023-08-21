Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 23:20
seminer haftası rapor
sıkıntı olur mu o hafta önemli bir sebeple rapor alınsa keyfi değil

realistyorumcu
Aday Memur
21 Ağustos 2023 23:20
Olmaz neden olsun ki

papatya011
Aday Memur
21 Ağustos 2023 23:22
hocam peki pazartesi alsam sıkıntı olur mu il dışından. yine dönem içindeki gibi pazardan mı almam gerekir
realistyorumcu, 1 saat önce
Olmaz neden olsun ki

matemkogr
Memur
21 Ağustos 2023 23:23

Okulun bulunduğu il/ilçede bir sağlık kurumundan rapor alırsan olmaz


papatya011
Aday Memur
21 Ağustos 2023 23:24
hocam görev yerinde olmicam. pazar mı pazartesi mi almam gerekir
matemkogr, 57 dk. önce

Okulun bulunduğu il/ilçede bir sağlık kurumundan rapor alırsan olmaz


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 23:55

Pazar alman gerekir

papatya011, 56 dk. önce
hocam görev yerinde olmicam. pazar mı pazartesi mi almam gerekir

papatya011
Aday Memur
21 Ağustos 2023 23:56
tamamdır i hocam sağ olun bilgi için
SorunCevaplayıN, 25 dk. önce

Pazar alman gerekir

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