Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 23:27
Dyk açma önceliği kimindir,neye göre belirlenir?

Merhaba arkadaşlar,cok bilgim olmayan bu konu hakkında birkaç sorum var yanitlayabilen olursa sevinirim.

Daha önce hiç dyk kursu açmamış biri olarak okulda zümreler arasında kursu kimin açacağına kim karar verir,kendi aramızda mi halledilir müdür mü müdahil olur süreç nasıldır merak ediyorum.

Çok yoğun olduğum için gecen yıl bir zümreme ben acmayacagim deyip dersine girdiğim sınıfların dyk kursuna girmesine olanak sağlamıştım. Bu yıl ise sadece puana ihtiyacım olduğu için ben açmak istedim ama malesef zumremden benim ona yaptigimin tam tersi bi cevap aldım norm fazlasi oldugumu belirtmeme rağmen. Bu durumda idareye ben ve o İkimiz de açmak istiyorum dersek ne olur?idare aranızda mi halledin der,kademeye vs.mi bakılır nasıl olur ?


NesliEla
Memur
21 Ağustos 2023 23:30
Kademe vs gibi konulara bakılmaz hocam. Sistemden zamanı gelinde isteyen herkes başvuru yapar. Açılan sınıflar kurs isteyenlere arasında paylaştırılır diye biliyorum

muy bien
Aday Memur
21 Ağustos 2023 23:43

Teşekkür ederim hocam cevabınız için.

NesliEla, 50 dk. önce
Kademe vs gibi konulara bakılmaz hocam. Sistemden zamanı gelinde isteyen herkes başvuru yapar. Açılan sınıflar kurs isteyenlere arasında paylaştırılır diye biliyorum

Armaniblue
Aday Memur
21 Ağustos 2023 23:46
Hocam dyk lar ile toplam ders saati toplanır Esit bölüşülür. Bizim okul öyle yapıyor

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
21 Ağustos 2023 23:53

Arkadaşlar bilmiyorduk yorum yapmayalım yanlış yönlendirme olmasın. Herkes başvurusunu yapar öğrenci


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
22 Ağustos 2023 00:09

Öğrenci seçimini yapar. Öğrencinin seçtiği öğretmen kursu verir eşit olması şart değil yani

SorunCevaplayıN, 27 dk. önce

Arkadaşlar bilmiyorduk yorum yapmayalım yanlış yönlendirme olmasın. Herkes başvurusunu yapar öğrenci


muy bien
Aday Memur
22 Ağustos 2023 00:13

Teşekkür ederim hocam.

SorunCevaplayıN, 11 dk. önce

Öğrenci seçimini yapar. Öğrencinin seçtiği öğretmen kursu verir eşit olması şart değil yani

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