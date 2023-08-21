Dyk açma önceliği kimindir,neye göre belirlenir?

Merhaba arkadaşlar,cok bilgim olmayan bu konu hakkında birkaç sorum var yanitlayabilen olursa sevinirim.

Daha önce hiç dyk kursu açmamış biri olarak okulda zümreler arasında kursu kimin açacağına kim karar verir,kendi aramızda mi halledilir müdür mü müdahil olur süreç nasıldır merak ediyorum.

Çok yoğun olduğum için gecen yıl bir zümreme ben acmayacagim deyip dersine girdiğim sınıfların dyk kursuna girmesine olanak sağlamıştım. Bu yıl ise sadece puana ihtiyacım olduğu için ben açmak istedim ama malesef zumremden benim ona yaptigimin tam tersi bi cevap aldım norm fazlasi oldugumu belirtmeme rağmen. Bu durumda idareye ben ve o İkimiz de açmak istiyorum dersek ne olur?idare aranızda mi halledin der,kademeye vs.mi bakılır nasıl olur ?