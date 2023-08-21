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Editörler : Lanet


21 Ağustos 2023 23:47
Cumhuriyetin 100. Yılı Anısına Albümüm

Merhaba, memurluk haricinde arta kalan zamanlarımda hazırladığım 12 şarkılık Cumhuriyet 100 yaşında albümümün Memurlar.net'te haber yapılmasını istiyorum. Destek olursanız sevinirim. Örnek eserim;

https://www.youtube.com/watch?v=mYpFI-VylEo


makelonur
Daire Başkanı
21 Ağustos 2023 23:48

Cumhuriyetimizin olacaktı, aceleden hata olmuş, affola.

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