Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Ağustos 2023 23:57
BECAYİS 4B HEMŞİRE

Denizli devlet hastanesinde görev yapıyorum Isparta ile yer değiştirmek istiyorum 05434970131

Çok Yazılan Konular

Tıbbi sekreterlik mi daha iyi?Kpss tercihi yapabilirmiyim2023 haziran iller arasi ckys düşmeyen kaldimiKadrolu istifa edip sözleşmeli olarak atanmakİller arası tayin hk.İntibakAskerlik sonrası işe dönüşAcilde Kimlik Sorunu ?Eş durumuÜcretsiz izindeyken eş durumu

Sözlük

ambulans durdurup kontrol etmek 1 barış 1 susmak senfonidir 1 kelimeleri yanlış yazmak 3 İftira atıp üste çıkmaya çalışmak 1 Bi molada yaşanan kaos 12 Mançu 1 Telefonu yüzüne kapatmak 3 içip içip sözlüğe yazmak 1 dilan ile yakup 1

Son Haberler

Cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlarında idareler nasıl hareket etmeli?22 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıklarıBeyin kanaması geçiren POMEM Müdürü helikopterle Diyarbakır'a sevk edildiBİLSEM öğretmen seçme sözlü sınavları ile tercih puanları açıklandıMardin'de eşini bıçakla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Editörün Seçimi

Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalım