Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Ağustos 2023 00:17
Cte Gıda Mühendisliği UDS Bilgi Paylaşımı

Arkadaşlar UDS puan sıralaması açıklandı. Aranızda Gıda Mühendisliği unvan değişikliği için girenler puanlarını ve doğru sayılarını paylaşırsa bir çıkarım yapabiliriz. Katılım sağlarsanız sevinirim.


İkmgıda
22 Ağustos 2023 00:20

Sıralama yazmışım özür dilerim başarı puanları açıklandı. Puanlarınızı ve doğru sayılarınızı paylaşırsanız sıralamayla ilgili çıkarım yapabiliriz.

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