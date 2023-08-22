KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


22 Ağustos 2023 01:23
Memur-İşçi olup KPSS 2022 den 80-90 puan arası almış 10 arkadaş acil mesaj atsın.

Ya öyle bir sistem açıklıyacam ki sizlere bazı rantçıların tezgahını bozacağız o rantı ya biz alacaz ya da o rant tamamen ortadan kalkacak mülakat tarih olacak!!!!!


KanyBoy
Aday Memur
22 Ağustos 2023 01:27

ELEKTRİK TEKNİSYENİ BENİM ALANIM 9 ARKADAŞ BU ALANDA İLERLİCEZ DİĞER ARKADAŞLAR KENDİ EKİPLERİNİ OLUŞTURABİLİRLER.

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Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Önlisans mezunu hem DGS hem de önlisans KPSS sınavıMemur-İşçi olup KPSS 2022 den 80-90 puan arası almış 10 arkadaş acil mesaj atsın.

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