Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ağustos 2023 01:23
Kritik başlıklarda önemli ilerlemeler sağladık?

Ali Yalçın'ın önemli ilerlemeler sağladık dediği maddeler ne olabilir? Twitter da paylaşılmış.

?Her ne kadar oransal zamda uzlaşılacak noktaya gelemediysek de; hem hizmet kolu tekliflerinde hem de genele ilişkin bölümde bazı kritik başlıklarda önemli ilerlemeler sağladık.?


Vardır bir hayır
Memur
22 Ağustos 2023 01:55

Gelir vergisi %15 sabitlenmesi varmı? Hayır .Kira yardımı varmı? Hayır .. Bayram ikramiyesi,yol, yemek varmı? Hayır..ee önemli olan bir şey yok ..3600 ek gostergeyle avutucak sendika


10.Köyün Yolcusu
Aday Memur
22 Ağustos 2023 01:57
emin ol, incir çekirdeğini doldurmayan ya da sadece belli sayida memura etki eden bir durumdur. Tamamen algı....
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