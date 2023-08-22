Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


22 Ağustos 2023 02:16
Mobbing

Herkese iyi günler, TSK da subay olarak görev yapıyorum. Bölük komutanım ile yaşadığım bir tartışma ardından mobbing görmeye başladım. Daha önce benzer bir durumu yargıya taşıyan dava açan oldu mu? Varsa bilgilendirme yapabilir mi ?

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