Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 03:34
VAN GÜRPINAR PROMOSYON

Merhabalar değerli hocalarım, Van Gürpınar promosyon anlaşması ne durumda, yapıldı mı, anlaşma sağlandı ise ne rakama hangi banka ile anlaşıldı acaba?

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