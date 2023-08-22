dikkatinizi cektı mı

Polis forumunda bir ekip var sureklı sureklı ama polislerin yarası olan konularda sureklı yarayı kasıyıp karsıdakı kisiyi konusturacak hakaret ettirecek sınırını bozup siyasi gorusune kadar dokulmesıne neden olacak konu baslıkları acıyor. Yanı hepimizin bıldıgı ama kanıtlayamayacagı konularda subecılık-okul cıkısı ıyı yer ayarlamacılık-para konusunda paragozsunuz dıyenler-begenmıyorsanız gıtcıler- Peki sizce amac ne burda size yazdırmak ne kazandırıyor ne elde ediyor kimi ayıklmqya calısıyor. Acık ve net basıma geldıgımden bılıyorum burdan bir kısı benim paylasımı oyle bir sekılde bır ithamla sikayet etmıs ki emniyet yazdıgınızın dogru yanlıs olmasıyla da ilgilenmiyor. Ben sanslı idim kufur hakaret olmadıgı ıcın ıgnelıyıcı yazdıgım ıcın kınama ile kurtardım. Birine bu sekılde bır paylasım yapacak iseniz alıntı yaparak cevap verin kurtardığım tek nokta o oldu. Ama dikkat ettin bu insanların amacı farklı bunların amacı insanları ayıklamak Baska bırsey degil belkide burayı takip etmeyi bırakan basından boyle olay gecen 100 lerce kısı vardır. Yazmayın yorum yazmayın bu insanları farkettıgınız de acıklama yapıp munakasaya girmeyin gulucuk atın gecın gulucuk atın gecın forumun yazılı olmayan kuralını biz cıkaralım burayı daima takip edenler ortaya cıkmıs olsun bu tur konulara sadece gulucuk atın gecın Baska bırsey yapmayın sonra bu insanların kaybolup gıttıgını goreceksınız

Polis forumunda bir ekip var sureklı sureklı ama polislerin yarası olan konularda sureklı yarayı kasıyıp karsıdakı kisiyi konusturacak hakaret ettirecek sınırını bozup siyasi gorusune kadar dokulmesıne neden olacak konu baslıkları acıyor. Yanı hepimizin bıldıgı ama kanıtlayamayacagı konularda subecılık-okul cıkısı ıyı yer ayarlamacılık-para konusunda paragozsunuz dıyenler-begenmıyorsanız gıtcıler- Peki sizce amac ne burda size yazdırmak ne kazandırıyor ne elde ediyor kimi ayıklmqya calısıyor. Acık ve net basıma geldıgımden bılıyorum burdan bir kısı benim paylasımı oyle bir sekılde bır ithamla sikayet etmıs ki emniyet yazdıgınızın dogru yanlıs olmasıyla da ilgilenmiyor. Ben sanslı idim kufur hakaret olmadıgı ıcın ıgnelıyıcı yazdıgım ıcın kınama ile kurtardım. Birine bu sekılde bır paylasım yapacak iseniz alıntı yaparak cevap verin kurtardığım tek nokta o oldu. Ama dikkat ettin bu insanların amacı farklı bunların amacı insanları ayıklamak Baska bırsey degil belkide burayı takip etmeyi bırakan basından boyle olay gecen 100 lerce kısı vardır. Yazmayın yorum yazmayın bu insanları farkettıgınız de acıklama yapıp munakasaya girmeyin gulucuk atın gecın gulucuk atın gecın forumun yazılı olmayan kuralını biz cıkaralım burayı daima takip edenler ortaya cıkmıs olsun bu tur konulara sadece gulucuk atın gecın Baska bırsey yapmayın sonra bu insanların kaybolup gıttıgını goreceksınız