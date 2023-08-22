engelli memura lojman

Geçenlerde çalışma bakanının engelli çalışanlara lojman önceliği verilmesi ile alakalı bir açıklaması olmuştu, hali hazırda zaten böyle bir hak var diye biliyorum, bu açıklama niye yapıldı anlamadım, anlayan var mı

Geçenlerde çalışma bakanının engelli çalışanlara lojman önceliği verilmesi ile alakalı bir açıklaması olmuştu, hali hazırda zaten böyle bir hak var diye biliyorum, bu açıklama niye yapıldı anlamadım, anlayan var mı