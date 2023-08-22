Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


22 Ağustos 2023 06:46
engelli memura lojman
Geçenlerde çalışma bakanının engelli çalışanlara lojman önceliği verilmesi ile alakalı bir açıklaması olmuştu, hali hazırda zaten böyle bir hak var diye biliyorum, bu açıklama niye yapıldı anlamadım, anlayan var mı

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