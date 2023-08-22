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Editörler : oto-danisman-expert


22 Ağustos 2023 06:57
Ankara bilkent kiralık ev

Engelli Memura uygun kiralık ev verebilecek bilkent tarafında bana ulaşabilir mi? İletişim numaram 05326001173


mratanamayan
Aday Memur
22 Ağustos 2023 08:54

bilkent tarafında 25 - 30 bin altına kira bulamazsın

Toplam 1 mesaj

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Ankara bilkent kiralık ev

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