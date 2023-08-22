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Editörler : oto-danisman-expert


22 Ağustos 2023 06:57
ANKARA BİLKENT KİRALIK
Engelli Memura uygun kiralık ev verebilecek bilkent tarafında bana ulaşabilir mi? İletişim numaram 05326001173

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