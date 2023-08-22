Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ağustos 2023 08:49
2024 maaş zammı 22 bin Üzerinden mi?
ocak zammında ne kadar üzerinde hesaplanacak 22 bin mi 14 bin mi?

mratanamayan
Aday Memur
22 Ağustos 2023 08:54

22


sphinx80
Aday Memur
22 Ağustos 2023 09:04
kanıt
mratanamayan, 1 saat önce

22


Anuşirvann
Genel Müdür
22 Ağustos 2023 09:08

Sen kanıtı boşver. Zam taban maaşa tek yapılacak taban maaş da 7900 TL :))

Şimdi oldu mu trol efendi :))

sphinx80, 1 saat önce
kanıt

sphinx80
Aday Memur
22 Ağustos 2023 09:09
kardeş ne trolü merak ettiğim için sordum 14 bin üzerinden olacak seyyanen verilen eklenmeyecek dediler ilk
Anuşirvann, 56 dk. önce

Sen kanıtı boşver. Zam taban maaşa tek yapılacak taban maaş da 7900 TL :))

Şimdi oldu mu trol efendi :))


mratanamayan
Aday Memur
22 Ağustos 2023 09:12

madde 28 (15 temmuz 2023 sayılı resmi gazete)

..........''kamu kurum ve kuruluşlarının merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında istihdam edilen sözleşmeli personele (kadro karşılığı sözleşmeli dahil) (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır.''

yani maaşa gelecek zam oranı kadar memur katsayısına geleceği için ek ödeme de o oranda yükselecek

sphinx80, 1 saat önce
kanıt

sphinx80
Aday Memur
22 Ağustos 2023 09:14
22 bin üzerinden değil o zaman
mratanamayan, 52 dk. önce

madde 28 (15 temmuz 2023 sayılı resmi gazete)

..........''kamu kurum ve kuruluşlarının merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında istihdam edilen sözleşmeli personele (kadro karşılığı sözleşmeli dahil) (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır.''

yani maaşa gelecek zam oranı kadar memur katsayısına geleceği için ek ödeme de o oranda yükselecek


mratanamayan
Aday Memur
22 Ağustos 2023 09:16

diyelim memur maaşına yüzde 30 zam geldi

bu durumda 13000*1,3

8000*1,3

27400 yapar

sphinx80, 50 dk. önce
22 bin üzerinden değil o zaman

sphinx80
Aday Memur
22 Ağustos 2023 09:18
hımm anladım teşekkür ederim
mratanamayan, 48 dk. önce

diyelim memur maaşına yüzde 30 zam geldi

bu durumda 13000*1,3

8000*1,3

27400 yapar


MDuffy
Aday Memur
22 Ağustos 2023 09:19

kardeşim kaç tane bu şekilde başlık açıldı amacın ne hepsinde de dedik gelen yüzdelik oran hem maaşına hemde seyyenan gelirine yansıyacak neden anlamıyorsunuz.

sphinx80, 55 dk. önce
kardeş ne trolü merak ettiğim için sordum 14 bin üzerinden olacak seyyanen verilen eklenmeyecek dediler ilk

sphinx80
Aday Memur
22 Ağustos 2023 09:20
görmediğim için olabilir mi 24 saat forum gezmiyorum
MDuffy, 45 dk. önce

kardeşim kaç tane bu şekilde başlık açıldı amacın ne hepsinde de dedik gelen yüzdelik oran hem maaşına hemde seyyenan gelirine yansıyacak neden anlamıyorsunuz.


MDuffy
Aday Memur
22 Ağustos 2023 09:24

bizde sürekli gezmiyoruz bu konuşmalar temmuz zammından beri söyleniyor,kanıt istemişsin ama kimse resmi bir şey sunamaz,bakan bey seyyanen zammında sürekli şekilde oransan gelen zam ile artacağını söyledi.

sphinx80, 44 dk. önce
görmediğim için olabilir mi 24 saat forum gezmiyorum

sphinx80
Aday Memur
22 Ağustos 2023 09:25
tamam böyle yazman yeterli burası insan azarlama yeri değil ki teşekkür ederim açıklamaların için
MDuffy, 40 dk. önce

bizde sürekli gezmiyoruz bu konuşmalar temmuz zammından beri söyleniyor,kanıt istemişsin ama kimse resmi bir şey sunamaz,bakan bey seyyanen zammında sürekli şekilde oransan gelen zam ile artacağını söyledi.


MDuffy
Aday Memur
22 Ağustos 2023 09:29

Rica ederim.Kusura bakmayın bir kaç tane provokatör var geriyorlar insanı özellikle seyyenan zam üzerinden yapıyorlar.kırdıysam özür dilerim iyi günler.

sphinx80, 39 dk. önce
tamam böyle yazman yeterli burası insan azarlama yeri değil ki teşekkür ederim açıklamaların için

sphinx80
Aday Memur
22 Ağustos 2023 09:30
estagfurullah bilgi paylaşıldıkça güzeldir teşekkür ederim saygı ve sevgilerimle
MDuffy, 35 dk. önce

Rica ederim.Kusura bakmayın bir kaç tane provokatör var geriyorlar insanı özellikle seyyenan zam üzerinden yapıyorlar.kırdıysam özür dilerim iyi günler.

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