Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 09:01
Bilimselsearch isimli üye beni taciz ediyor

Başlıklarına gelip hakaret ediyor, başka başlıklarda yazdığım yoruma hakaret ediyor, profilinde kadın yazıyor ama erkeğim diyor, bu yaptıkları kişilik haklarıma saldırarak tacizde bulunmaktır gereğinin yapılmasını üyenin yasaklanmasını talep ediyorum

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