Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ağustos 2023 09:06
Personel başka bir personeli hastaneye şikayet edebilir mi?

İşe geç kalmasından dolayı başka bir personeli şikayet edebilir mi?


cetek
Aday Memur
22 Ağustos 2023 09:54

İşleri aksatacak bir durum olursa tutanak tutarsın, idareye verirsin.

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