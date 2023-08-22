Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


22 Ağustos 2023 09:39
Kadroludan sözleşmeliye geçiş

2022 Nisan ayında devlet hastanesinde psikolog olarak göreve başladım. 28.11.2022 tarihinden önce atandığım için 2023 Mayıs ayında kadrolu oldum. Tayin hakkım yok, şehir değiştirme mecburiyetinde kaldım. Bu durumda 2024 kpss ye hazırlanmayi düşünüyorum. Eğer 2024 sınavından yeterli puanı alabilirsem yeniden sağlık bakanlığı psikolog kadrosuna(3+1 sözleşmeli kadroya) tercih verebiliyor muyum, bu süreç nasıl ilerliyor? Halihazırda çalıştığım kurumdan istifayı ne zaman etmem gerekiyor, bekleme suresi ya da bir ceza olacak mı? Bu konularda bilgisi olan var mı?

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