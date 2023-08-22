Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ağustos 2023 09:44
Hükümet ve Sendikalar Sonucu Hakeme Götürerek Sorumluluğu üzerlerinden atmaya çalışıyorlar.

Hepsi tiyatrodan ibaretti. Son perdesi de Hakem Heyeti... Hakem Heyeti kararını verecek ve bu iş gündemden düşecek. Herkes bunu dört gözle bekliyor.


cetek
Aday Memur
22 Ağustos 2023 09:52

Toplu sözleşme kanunu böyle. Olması gereken iş hakem heyetine varmadan sözde sendikanın grev, eylem gibi şeylerle kamuyu zorlaması, ama bu güneş sarısı adamlarla olmuyor işte.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakHükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımVasıfsız Kamu Mühendislerinin Cömert Maaş Talepleri2024 ocak maaş zammı2024 maaş zammı 22 bin Üzerinden mi?Ak Partili Hamza Dağ'ın başörtüsü açıklamasi21 Ağustos kabine toplantısıSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirHükümetin teklifi çok çok düşük.

Sözlük

uyku delisi 1 yozgat 2 nerelisin 2 Çocukken evdeki görev dağılımındaki yeriniz 1 memurlar.netten mesaj almak 5 içip içip sözlüğe yazmak 1 gaddar 2 kaldırım taşının altına biriken su 1 Boğaziçi'nde 166 puanla 34 yaş üstü kadın adayın yerleşmesi 1 baba evi 1

Son Haberler

Borsa güne yükselişle başladıTicaret Bakanlığı, kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini artırdıGöçmen kaçakçılığı yapan zanlılar yakalandıYargıtay'dan 'ÇEDES' kararı!Batman'da 5 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle kazara vurduğu 2 yaşındaki kız kardeşi öldü

Editörün Seçimi

Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretCumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi