Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Ağustos 2023 09:49
Özel sektör eş tayini
Arkadaşlar merhaba 7 yıllık İnfaz koruma memuruyum sağlık mazereti ile memleketime geldim ama kadromun gelmesi tahmin ettiğiniz gibi zor asıl konuya geleyim geçici görevde olduğum memleketimde eşim özel okulda öğretmenliğe başladı 1 yıl 360 gün sigortalı çalışırsa eş tayini yazabiliyormuyum yoksa 2 yıl mı çalışması lazım konuya hakim arkadaşlar yazarsa sevinirim

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