Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


22 Ağustos 2023 10:05
Engelli raporu ile tayin

engelli raporu ile tayin isteyip reddedilen oldumu hiç bildiğiniz varmı


emrahüzülmez
Aday Memur
22 Ağustos 2023 11:22

Reddedilen olsa da mahkemeyi kazanıp yine de tayin olur.


turgut47
Aday Memur
22 Ağustos 2023 11:23
raporun süreli olması farkediyor mu peki
emrahüzülmez, 49 dk. önce

Reddedilen olsa da mahkemeyi kazanıp yine de tayin olur.


emrahüzülmez
Aday Memur
22 Ağustos 2023 11:41

Etmez sanırım. Daha net bilgiyi hangi kurumdaysan tayin yönetmeliği vardır bak

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