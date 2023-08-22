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Editörler : LanetF16 Gökçen


22 Ağustos 2023 10:14
Vedat Milor: Bodrum yemek yenilecek en kötü yer

Ünlü gastronomi eleştirmeni Vedat Milor, oldukça çarpıcı değerlendirmelerde bulumluş. Bodrum'da yemek mi yiyorsun, kazık mı maalesef belli olmuyor...

"Bu aslında yukarıda konuştuğunuz her şeyin özeti gibi. Bodrum herhalde Türkiye?de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer. "

röprotajın tamamı: https://www.horecatrend.com/2023/08/22/vedat-milor-iyi-ve-dogru-urun-olmadan-iyi-restoran-olmaz-ozel-roportaj/

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