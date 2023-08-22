Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ağustos 2023 10:44
Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Özlük Hakları İle Konular

Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Özlük Hakları İle Konular ile ilgili anlaşılan konular neler, sendikalardan da bir bilgi yok . Bilgisi olan var mı ?


izzetpasa
Aday Memur
22 Ağustos 2023 11:55

pek kimseyi ilgilendirmeyen bir kaç konuyu öne sürüp bol bol reklam yaparlar dikkate alınacak bir şey olacağını zannetmiyorum.

3600 ek gösterge konusu bile hala üzerinde çalışılacak diye anlatılıyor.

hacca gidecek paramız zaten yok bizi ilgilendirmez.

kira yardımı ve bayram ikramiyesinin adı bile geçmez oldu.

yani yolun sonu görünüyor.

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