Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 10:45
Okul müdürünün 15-20 bin kayıt parası talep etmesi

Merhaba arkadaşlar.

Çocuğumu çalıştığım işyerine yakın bir okula aldırmak istiyorum. Okul müdürü kayıt yaparken velilerden 15 20 gibi gibi kayıt ücretleri istiyor. google yorumlarında bile veliler isyan etmiş orada bu durumu birçok kişi paylaşmış. Bu durumla ilgili görüşünüz nedir?


durmaz1986
Aday Memur
22 Ağustos 2023 10:52

hocam bu durum görüş alınacak bir konu değil şikayet edilecek bir konu, lütfen gidip ilgili yerlere şikayetinizi iletin.


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
22 Ağustos 2023 10:54

Mevzu çok yönlü, herkesin haklı olduğu bir durum. Veliler ".... öğretmeni istiyorum" dediği anda okul müdürüne "... kadar para" demenin yolunu açıyorlar.


braveheart1234
Daire Başkanı
22 Ağustos 2023 11:24
adresin tutuyor mu? tutmuyorsa sen de ayrıcalık istiyorsun. müdürün tavrı kadar seninki de yanlış.

realistyorumcu
Aday Memur
22 Ağustos 2023 11:39
Normalde okul ev adresine bağlı değil mi?
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