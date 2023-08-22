Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ağustos 2023 10:47
İktirara açıkçası teşekkür ederim.

3600 ek gösterge artışını bütün 1 drc 4 kdm yi kapsayacak şekilde meclis toplanır toplanmaz yürürlüğe koyacağını belirtir kararlılık göstermesi kalbi kırılmış 1 drc memurun yüreğine su sepmiştir.bu da memuru böl yönet politikasından dönüş anlamı çıkarılmaktadır.teşekkürler.


izzetpasa
Aday Memur
22 Ağustos 2023 11:51

vatandaş türkçe konuş


Ice Cube
Aday Memur
22 Ağustos 2023 12:04

WinRAR olmasın o iktirar olsa duramazdın..

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