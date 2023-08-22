Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 10:52
ikinci il dışı ve il içi
Arkadaşlar bakanımızın 11 ağustosta yaptığı açıklamanın üzerinden bayağı zaman geçti hala kılavuz yayınlanmadı neyi bekliyor meb çalışanları acaba niye yavaş ilerliyor bu mebde işler anlayamıyorum daha kılavuz yayınlanacak millet tercih yapıp yerleşecek sonrasında ev arayacak taşınma işlemleriydi derken rapor almak zorunda kalacak,4 eylülde seminerler başlıyor okulların açıldığı ilk haftalar eğitim-öğretim mi aksasın niye bu kadar ince düşünülemiyor zaten ilk atamalarda eytden dolayı doğru düzgün yerler açılsaydı ikinciye gerek bile kalmayacaktı umarım bu kadar beklediğimize değer ve gerçekten boş olan her norm kadro açık gösterilir

Çok Yazılan Konular

İl emri gelir mi sizce?Kiracım evden çıkmıyor, çok mağdurumdyk'dan da tasarruf yapilmis, nasil buldunuz?Resim / Müzik / Beden Eğitimi Dyk Yok Yine.!!! Ev sahibi de haklı, kiracı da haklıİdareci dyk açamıyor mu?2. il içi ve il dışı tayin takvimipromosyonEmeklilik ikramiyesi kaç günde yatar?ek ders ücreti 60 tl miymiş, 3 dolar bile değil...

Sözlük

kaset 1 nerelisin 2 ulaşgkc 11 şu an çalan şarkı 1 hiçbir yere ait olmama hissi 1 baba evi 1 Kendini zebani zanneden gençler. 6 memurlar.netten mesaj almak 5 güne bir söz bırak 4 sözlükte beyin jimnastiği yapmak 1

Son Haberler

Kur'an kursu eğitmeni cinsel istismarı ihbar ettiYasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu 12 kişi yakalandıİklim değişikliği Türkiye'de orman yangını riskini artırıyorEdirne'de ev sahibi kiracısını baltayla yaraladı2023 YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı

Editörün Seçimi

Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretCumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi