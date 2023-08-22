ikinci il dışı ve il içi

Arkadaşlar bakanımızın 11 ağustosta yaptığı açıklamanın üzerinden bayağı zaman geçti hala kılavuz yayınlanmadı neyi bekliyor meb çalışanları acaba niye yavaş ilerliyor bu mebde işler anlayamıyorum daha kılavuz yayınlanacak millet tercih yapıp yerleşecek sonrasında ev arayacak taşınma işlemleriydi derken rapor almak zorunda kalacak,4 eylülde seminerler başlıyor okulların açıldığı ilk haftalar eğitim-öğretim mi aksasın niye bu kadar ince düşünülemiyor zaten ilk atamalarda eytden dolayı doğru düzgün yerler açılsaydı ikinciye gerek bile kalmayacaktı umarım bu kadar beklediğimize değer ve gerçekten boş olan her norm kadro açık gösterilir

Arkadaşlar bakanımızın 11 ağustosta yaptığı açıklamanın üzerinden bayağı zaman geçti hala kılavuz yayınlanmadı neyi bekliyor meb çalışanları acaba niye yavaş ilerliyor bu mebde işler anlayamıyorum daha kılavuz yayınlanacak millet tercih yapıp yerleşecek sonrasında ev arayacak taşınma işlemleriydi derken rapor almak zorunda kalacak,4 eylülde seminerler başlıyor okulların açıldığı ilk haftalar eğitim-öğretim mi aksasın niye bu kadar ince düşünülemiyor zaten ilk atamalarda eytden dolayı doğru düzgün yerler açılsaydı ikinciye gerek bile kalmayacaktı umarım bu kadar beklediğimize değer ve gerçekten boş olan her norm kadro açık gösterilir