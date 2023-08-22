Bilen bilgilendirebilir mi ?

Dogu ilinde 1 yıldır gorev yapmaktayım ama çalısma sartları yöneticiler vsvsok sıkıntı geldiğimede aşırı pişmanım sorum su gorev suresi 4 yıl olan bir yerdeyim doğuyu bozup batı iline istanbul gibi bir yere tain isteme şansım var mı yada boyle bşey mumkun mu bilen aydınlatabilir mi ?

Dogu ilinde 1 yıldır gorev yapmaktayım ama çalısma sartları yöneticiler vsvsok sıkıntı geldiğimede aşırı pişmanım sorum su gorev suresi 4 yıl olan bir yerdeyim doğuyu bozup batı iline istanbul gibi bir yere tain isteme şansım var mı yada boyle bşey mumkun mu bilen aydınlatabilir mi ?