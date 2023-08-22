Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Ağustos 2023 10:59
Bilen bilgilendirebilir mi ?
Dogu ilinde 1 yıldır gorev yapmaktayım ama çalısma sartları yöneticiler vsvsok sıkıntı geldiğimede aşırı pişmanım sorum su gorev suresi 4 yıl olan bir yerdeyim doğuyu bozup batı iline istanbul gibi bir yere tain isteme şansım var mı yada boyle bşey mumkun mu bilen aydınlatabilir mi ?

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