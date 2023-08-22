Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
22 Ağustos 2023 11:04
Samsun Becayiş

Bafra Devlet Hastanesi?nde 657 Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter olarak görev yapmaktayım. Samsun merkezdeki tüm sağlık kurumlarına becayiş yapmak istiyorum.

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