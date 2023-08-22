Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ağustos 2023 11:12
maaşla ev almak

kamu bankaları, ilk kez ev alacaklara yönelik kredi kampanyası başlatacak....180 ay vadeli 1,20 faiz oranı olması planlanıyor.....devlet tarafından sübvanse edilen kampanyalı krediden bile 2milyon çekseniz aylık ödeme tutarı 27bin lira ediyor....maaşla ev alma işi devlet sübvanse etse bile imkansız durumda.....miras ve ticaret dışında mülk sahibi olunamıyor maalesef, ticaret yapmak için de sermayenizin olması lazım....nasıl olacak böyle ?


fakir.adam
Şube Müdürü
22 Ağustos 2023 11:18

evlen.


cetek
Aday Memur
22 Ağustos 2023 11:24

O işler öyle olmuyor. Muhtemelen sıfır evler için geçerli olacak. Müteahhit ise gelir vergisi vermemek için sattığı fiyattan değil rayiç değerden kredi kullandıracak.

Mesela ev 5 milyon, sen buna en fazla 1 milyon kredi çekebilirsin üstünü elden ver diyorlar. Bu yüzden zaten zengin olan adam dışında kimsenin işine yaramıyor bu kampanyalar.


MDuffy
Aday Memur
22 Ağustos 2023 11:44

eğer çıkartılacaksa bile sırf bu yüzden yapılacak artışları engellemek için bir şey yapmalılar.zaten alamıyoruz bir de böyle destek geliyor yine zengin alıyor sonra ev fiyatı artınca kiralar tekrar artıyor tedbir almadan böyle bir şey yapmazlar inşallah.

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