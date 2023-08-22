maaşla ev almak

O işler öyle olmuyor. Muhtemelen sıfır evler için geçerli olacak. Müteahhit ise gelir vergisi vermemek için sattığı fiyattan değil rayiç değerden kredi kullandıracak.

Mesela ev 5 milyon, sen buna en fazla 1 milyon kredi çekebilirsin üstünü elden ver diyorlar. Bu yüzden zaten zengin olan adam dışında kimsenin işine yaramıyor bu kampanyalar.